Mascherine colorate contro il virus: la nuova performance artistica di Alexander Jakhnagiev.

Alexander Jakhnagiev dipinge Giorgia Meloni. Il pittore-giornalista e direttore responsabile della agenzia Vista, dipinge mascherine per esorcizzare, anche con un po’ di colore, il coronavirus.

E lo fa sul volto di Giorgia Meloni. La leader di fratelli d’Italia si presta divertita a fare da modella. Un gesto per portare un po’ di colore in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo.

Nel filmato Jakhnagiev spiega che l’iniziativa si intitola “Mascherine a colori“.

“Ne stiamo facendo diverse, poi in teoria vorremmo fare una mostra e venderle per beneficienza. Per esorcizzare questa tragedia anche con i colori”.

“Hai un colore preferito?”, domanda alla Meloni. “Turchese”, risponde lei prima di correggerlo. “Quello è celeste, il turchese è leggermente più verde. Acqua marina è il mio colore preferito”.

E il pittore-giornalista subito la accontenta con un’altra spennellata di verde.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev