Alitalia, tensione tra manifestati e polizia durante il corteo organizzato a Fiumicino VIDEO

Blitz dice

Follie da legge elettorale a Roma, a Roma e ovunque valgano in contemporanea il voto cosiddetto disgiunto e il voto ossequiente la parità di genere. Succede così che un elettore chiamato a scegliere il sindaco di Roma possa a norma di legge elettorale votare insieme per Michetti sindaco e per la lista Leu. Cioè per […]