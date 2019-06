ROMA – “Le condizioni di Andrea Camilleri sono critiche“: è questo l’ultimo bollettino medico trasmesso alle 17 di oggi, 17 giugno, dai medici dell’ospedale Santo Spirito di Roma dove da questa mattina alle 9.15 lo scrittore siciliano 93enne è ricoverato in rianimazione per un arresto cardiaco. “La prognosi è riservata“, ha precisato Roberto Ricci, responsabile del reparto di Cardiologia. “Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l’iter diagnostico e terapeutico”. Camilleri è attaccato a un macchinario per respirare: “Lo scrittore è arrivato con un arresto cardiocircolatorio – ha spiegato ancora Ricci -. In pronto soccorso è stata praticata la rianimazione cardiorespiratoriache ha permesso il ripristino dell’attività cardiocircolatoria. Camilleri è in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico”. (fonte video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)