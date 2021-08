Anthony Hopkins, vacanze in Toscana: nella piscina canta Bella ciao e urla: “Sono italiano”

Anthony Hopkins posta su Instagram un video in cui canta “Bella ciao” e urla “sono italiano”. L’attore premio Oscar si fa ritrarre mentre è all’interno di una piscina durante le sue vacanze in Toscana,

Hopkins è nato nel 1937. E’ di origini gallesi ed è stato naturalizzato negli Stati Uniti. Recentemente è stato premiato dall’Academy Award come miglior attore protagonista per “The Father – Nulla è come sembra” diretto da Florian Zeller.

Anthony Hopkins due volte premio Oscar con “The Father” e “Il silenzio degli innocenti”

L’83enne ha vinto la sua seconda statuetta dopo quella del 1992 per il suo iconico Hannibal Lecter ne “Il silenzio degli innocenti”. Tra le altre candidature agli Oscar si ricorda quella con il film “Quel che resta del giorno” del 1994, “Nixon” nel 1996, “Amistad” nel 1998 e “I due Papi” nel 2020.

La trama di “The Father- Nulla è come sembra”

“The Father – Nulla è come sembra” è la prima opera come regista per Florian Zeller. A Npr, Hopkins ha raccontato: “Quando ho letto la sceneggiatura ho detto subito ‘sì’. È stata la stessa reazione che ho avuto quando ho letto lo script de ‘Il silenzio degli innocenti'”.

Adattato da un testo teatrale, Hopkins è Anthony, un ottantenne che perde sempre più il contatto con la realtà a causa della demenza senile.

La figlia interpretata da Olivia Colman prova ad aiutare il padre che non si rassegna ad accettare. Anthony passa le sue giornate tra sogni, allucinazioni e incubi (video Agenzia Vista/Aleander Jakhnagiev).