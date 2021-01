Assembramento cronisti al rientro di Conte a Palazzo Chigi: VIDEO fa discutere, polemiche sui social

Immagini che stanno facendo discutere, in particolare sui social, sono quelle dell’assembramento dei cronisti al rientro del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Mattarella. Nel video ripreso dall’alto si vede Conte attorniato da decine di giornalisti accalcati. Scene che in questo momento particolare e drammatico, sarebbero da evitare.

Conte: “Crisi Governo non sarebbe capita”

“Abbiamo delle sfide che così concentrate la nostra comunità nazionale non ha mai forse vissuto. Sicuramente una crisi non sarebbe compresa dal Paese. Io adesso sono tornato dal Quirinale a piedi, le persone ci chiedono di continuare in una situazione così complessa, così difficile, con tante sfide. Dobbiamo lavorare alla proroga dell’emergenza, domani lavoreremo per lo scostamento, abbiamo un G20, una Cop26”. Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte tornando a Palazzo Chigi dopo aver incontrato il presidente della Repubblica.

Il capo del governo è arrivato a Palazzo Chigi da via del Corso, e prima di parlare con i cronisti si è a lungo fermato con passanti e curiosi, tra selfie e saluti. Mentre parlava con i cronisti alle spalle della sede del governo un passante si è invece avvicinato al capannello di giornalisti e cameramen e al premier gridando più volte “Renzi, buffone”, tanto che Conte, per qualche secondo ha interrotto il suo intervento. (fonte ANSA, video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)