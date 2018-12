MILANO – La compagnia dei trasporti di Milano ha deciso di augurare buone feste ai passeggeri in un modo originale: con un video postato su Instagram. Nel video, Lorena, la voce che segnala le fermate sulle linee della metro di Milano, fa gli auguri così: “Avviso a passeggeri, pastorelli, Re Magi e angeli (fermata De Angeli), treno per il Natale in arrivo: vi auguriamo giorni pieni di gioia (fermata Gioia) interscambio regali, abbracci e messaggi di serenità. Buone Feste da Atm”.