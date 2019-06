Blitz dice

Salvini rompe o no governo con M5S? Di Maio sbotta o sopporta Salvini al comando? Ogni giorno, tutti i giorni, sempre. Tav, debito, Flat Tax, deficit, Autonomia Regioni, Ilva, Autostrade, salario minimo…Tutti i giorni da mesi: vertice, tensione, tregua, rinvio, elezioni anticipate sì, anzi no. Rompono? Sbottano? Suspence? No, due…palloni. Gonfiati da cronache copia e incolla.