MILANO – Hanno assaltato i bancomat facendoli esplodere nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile. Una banda ha messo a segno due colpi agli sportelli atm di Solaro, in provincia di Milano, e di Luisago, in provincia di Como. Le esplosioni sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza e i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato i 5 componenti della banda.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, a Solaro i malviventi sono riusciti a portare via un bottino da 91mila euro. Il colpo a Luisago invece non è andato a buon fine, dato che l’esplosivo non ha scardinato la cassaforte interna. I carabinieri per gli assalti ai bancomat hanno arrestato cinque italiani di età compresa tra i 26 e i 51 anni.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev