lorenzin contro i no-vax: "Sono come...."

MILANO – L’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin intervistata al congresso Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) all’Università degli Studi di Milano, durante una breve intervista paragona i no vax ai terrapiattisti.

Queste le parole dell’ex ministra: “I no vax non fanno male solo a se stessi ma anche ai figli e alle comunità che gli vivono intorno. Bisogna aiutare le persone a superare questa paura”. Qualcuno le chiede se i no-vax sono come i terrapiatisti, ossia coloro che sostengono che la terra non sia un globo bensì piatta: “Certo che sono cometerrapiattisti. Solo che in questo caso se rinunci a vaccinare i tuoi figli e te stesso, mini la salute di chi è di fronte a te e nella tua comunità”.

Video: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev