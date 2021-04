Mio figlio è su tutti i giornali come stup**tore seriale insieme ad altri 3 ragazzi. Io voglio chiedere chiedere veramente perché un gruppo di stu**atori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati”. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel c**o. Allora perché non li avete arrestati? Perché vi sete resi conto che non è vero niente. Non c’è stato niente perché chi viene stu**ato e fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano. Se non avete arrestato mio figlio arrestate me perché ci vado io in galera”.

Beppe Grillo: “Mio figlio non ha fatto niente, arrestate me”

Così Beppe Grillo si sfoga in un video su facebook. “Allora – incalza il fondatore M5S – perché non li avete arrestati? Perché vi sete resi conto che non è vero niente. Non c’è stato niente perché chi viene strupato fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano. E’ strano. E poi c’è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c’è un grupppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pi**llo, così…perché sono quattro co**ioni”.

Sorial (M5s): “Tutta la mia solidarietà a Beppe Grillo”

“Tutta la mia piena solidarietà all’amico Beppe Grillo e alla sua famiglia per tutta questa vicenda, con l’augurio che si risolva e si concluda al più presto. Umanamente gli sono vicino per quello che sta passando”.

“Spero che tutti i rappresentanti del Movimento che lui ha fondato possano fargli sentire la vicinanza umana fondamentale e dovuta soprattutto in momenti come questo”. A dirlo è l’ex deputato ed esponente del M5S Giorgio Sorial, a capo della Sitmb, la società che gestisce il lato italiano del traforo del Monte Bianco (fonte video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).