Beppe Sala: “A Milano chiudiamo tutti i parchi recintati”

MILANO – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di chiudere i parchi della città e oggi, venerdì 13 marzo, firmerà una ordinanza in questo senso. “Oggi pomeriggio firmerò una ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina. – ha detto in un video su Facebook -. È necessario farlo, non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati. Ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite”.

Milano, sindaco Sala: “Donate al fondo di mutuo soccorso del Comune”.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulla sua pagina Facebook ha fatto appello ai milanesi e alla loro “generosità” per donare al fondo di mutuo soccorso promosso dal Comune per aiutare chi sarà in difficoltà economica dopo l’emergenza Coronavirus. Un appello rivolto a imprese, mondo della finanza e cittadini “più abbienti”. “Chiamo tutti i milanesi alla generosità e a fare la loro parte su questo fondo, – ha detto – nei prossimi giorni chiarirò meglio come funziona e le destinazioni successive”. “Questo perché siamo in una emergenza sanitaria ma poi seguirà una emergenza economica e sociale. E noi dobbiamo pensare a chi è sempre stato in una situazione di difficoltà ma anche a chi con questa crisi si troverà a dover pagare un prezzo. – ha concluso -. Penso ad esempio a chi ha un bar in periferia e fa fatica a riaprire”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev