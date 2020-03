BERGAMO – Un lavoratore dell’ospedale di San Marco di Zingonia (Bergamo) ha pubblicato il video del reparto di terapia intensiva con un appello: “Questo video lo voglio dedicare a tutti coloro che non riescono a stare in casa: ai maratoneti dell’ultima ora, a quelli che vanno in tre a fare la spesa, a quelli che non hanno mai rispettato ne le regole ne le leggi, perché è da sfigati farlo, e non fa tendenza, a quelli che “è’ ma tanto muoiono solo gli anziani”, agli anziani che “ma si di qualcosa dovrò morire ormai sono vecchio”, a quelli che “tanto a me non toccherà mai”…Siete ancora in tempo: restate a casa!”

Intanto a Bergamo è in allestimento l’ospedale da campo alla Fiera. E viene dato per certo da fonti sanitarie l’arrivo, probabilmente già da domani, di 75 infermieri e 30 medici sempre dalla Cina. “Se non ci saranno particolari difficoltà – sottolinea Sergio Rizzini, direttore generale della Sanità Ana – l’operatività dei primi posti letto dovrebbe concretizzarsi entro una settimana. Le nostre dotazioni saranno pronte entro tre giorni, però bisognerà provvedere anche a strutturare l’impianto per l’erogazione dell’ossigeno e a installare gli shelter per i bagni e le docce, interventi che richiederanno qualche giorno in più”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev