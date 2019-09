ROMA – Silvio Berlusconi viene intervistato al Parlamento Europeo di Strasburgo. All’ex premier viene chiesto un commento, Berlusconi risponde così: “Alle tv italiane rispondo in italiano. Mi consenta di non rispondere apposta”.

Poi gli viene chiesto un commento su Boris Johnson. Berlusconi risponde in inglese: “I speak about a person only if I can speak well”. Il motivo per cui, a Berlusconi non piace Johnson non è noto. Probabilmente il riferimento è al Boris Johnson giornalista che lo intervistò nel 2003 a Porto Rotondo in Sardegna, chissà.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev