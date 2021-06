“Sto meglio, ma i medici non mi fanno partecipare a eventi pubblici”. A dirlo è Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con la convention di Forza Italia che si è tenuta a Torino a sostegno del candidato di Torino del centrodestra Paolo Damilano.

“Io sto fortunatamente meglio, ma i medici ancora non mi consentono di partecipare a eventi pubblici. Ma vi prometto che tornerò anche in vista degli eventi elettorali di questo autunno” spiega Berlusconi in collegamento. Che poi parla di Salvini e del possibile partito unico.

suo modello è il partito Repubblicano americano. per il momento però non sembra essere fattibile: “Ieri ho avuto un lungo incontro con Salvini e posso dirvi che siamo d’accordo su tutto: avanti insieme ci siamo detti per arrivare con un centrodestra unito alle importanti prossime elezioni nazionali del 2023. Quindi va tutto bene e si va avanti secondo i piani prestabiliti”.

Berlusconi e l’ironia sul candidato mancante a Milano

Berlusconi scherza poi sul fatto che a Milano non si sia ancora trovato un candidato. L’ex premier fa prima un im bocca al lupo a Paolo Damilano: “Non poteva mancare mio in bocca al lupo a Paolo, di cui ho potuto apprezzare le idee per Torino e il suo amore per Torino e il Piemonte”.

Poi aggiunge: “Credo che Torino, dopo 28 anni di sindaci di sinistra, anche l’ultimo sindaco è una di sinistra, abbia il diritto di cambiare ed essere finalmente governata da un sindaco di centrodestra. Anche con Paolo ho parlato di tante cose e siamo d’accordo sul fatto che per uscire dalla crisi bisogna abbassare le tasse e quindi quelle comunali”.

A questo punto l’ironia su Milano: “A Milano non abbiamo ancora il candidato sindaco, vi siete chiesti il perché? Perché dopo Damilano a Torino ci sembra giusto trovare uno che si chiami Datorino a Milano. Ma ancora non l’abbiamo trovato e continuiamo a cercare” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).