Boris Johnson: “Attuare la Brexit, fuori dall’Ue il 31 ottobre” VIDEO

ROMA – “Attueremo la Brexit il 31 ottobre. Approfitteremo di tutte le opportunità che porterà con sé in con un nuovo spirito di positività. Ricominceremo a credere in noi stessi e in ciò che possiamo ottenere. Ci risveglieremo come una sorta di gigante assopito e sconfiggeremo la negatività e l’insicurezza.” Così il neo-eletto leader dei Tory, Boris Johnson, durante il suo discorso dopo la vittoria.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.