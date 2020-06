ROMA – “Quello che dico ai nostri amici Italiani, che vivono e lavorano nel Regno Unito e vogliono tornare, dico: tornate.

A dirlo è il premier britannico Boris Johnson rispondendo alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa.

Johnson aggiunge “come back” per poi dire in italiano: “Siete tutti benvenuti”. Il suo intervento è proseguito in inglese.

Il premier ha spiegato:

“Tornate a Londra e nel Regno Unito ma avete la quarantena”.

Ancora Johnson:

“Siamo tutti stati in lockdown per lungo tempo, so che è un’imposizione, ma dobbiamo davvero sconfiggere questo virus. Ma vi vogliamo indietro”.

Il premier ha ricordato che per ora il Foreign Office sconsiglia i viaggi non essenziali fuori dalla Gran Bretagna.

In futuro, sarà considerato dai «ponti aerei» con paesi con un basso tasso di contagio, ma solo “quando sarà sicuro”.

La Gran Bretagna ha comunque avviato colloqui per stabilire ponti aerei senza quarantena con Portogallo, Francia, Grecia e Spagna.

Tra questi non c’è l’Italia che rischia così di rimanere esclusa.

Il ministro degli Esteri portoghese ha intanto rivelato che il suo paese stava discutendo con il Regno Unito sulla formazione di un ponte aereo in modo che i turisti potessero evitare di essere messi in quarantena al loro ritorno in Gran Bretagna.

Il ministro Augusto Santos Silva ha detto di voler organizzare questo ponte aereo perché la quarantena è “un nemico del turismo”.