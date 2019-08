ROMA – ovino in difficoltà sul Monte di Cambio, l’ intervento con l’elicottero I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulle pendici dei monti di Leonessa, sul Monte di Cambio, in provincia di Rieti, per portare soccorso a una mucca in difficoltà. La squadra ha imbragato il pesante animale e, con l’ausilio dell’elicottero, lo ha riportato a valle per consegnarlo alle cure del legittimo proprietario.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.