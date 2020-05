ROMA – Un gruppo di sostenitori del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, crea un assembramento davanti al Palácio do Planalto, sede della presidenza a Brasilia sventolando striscioni “Somos todos Bolsonaro”.

Il presidente esce a salutarli con la mascherina.

In Brasile l’epidemia è fuori controllo e fioccano le accuse contro il presidente.

Da qui la manifestazione in suo appoggio.

Molti eletti con il presidente stanno lasciando in queste settimane i loro dicasteri.

L’ultimo a dimettersi dopo solo un mese è il ministro della Sanità Nelson Teich.

Oncologo, Teich lascia dopo appena un mese in carica per il numero record di casi di coronavirus.

Nella sola giornata di venerdì 15 maggil, sono stati confermati in Brasile 15.303 nuovi contagi e 824 morti.

Teich non ha voluto cedere alle pressioni del presidente Jair Bolsonaro perché espandesse l’uso della clorochina come terapia per il Covid-19.

Anche il predecessore di Teich, Luiz Henrique Mandetta, ha rifiutato l’uso estensivo della clorochina (fonte: Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).