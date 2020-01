BRUXELLES – Via libera dal Parlamento europeo alla Brexit, l’accordo di divorzio del Regno Unito dall’Ue. I sì sono stati 621, i no 49 e gli astenuti 13. Subito dopo il voto gli eurodeputati si sono tenuti mano nella mano e hanno cantato Auld Lang Syne, nota come il “valzer delle candele”, la tradizionale canzone scozzese che viene cantata nella notte di Capodanno per dare addio al vecchio anno e in occasione dei congedi, delle separazioni e degli addii.

“Auld Lang Syne” è considerata la canzone della fratellanza. Il testo è un invito a ricordare con gratitudine i vecchi amici e il tempo passato insieme. In Francia è conosciuta con il titolo “Ce n’est qùun au revoir”. (fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)