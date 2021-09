Campo Imperatore, incendio distrugge il rifugio e ristorante Fonte Vetica VIDEO

Un incendio divampato nella notte ha completamente distrutto un rifugio a Campo Imperatore, in provincia dell’Aquila. Si tratta del ristorante Fonte Vetica, la cui struttura è finita tra le fiamme per cause al momento ancora ignote. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, sul posto sono accorse quattro squadre dei vigili del fuoco. Il rifugio, meta di escursionisti e turisti da tutta Italia, era stato recentemente ristrutturato.

L’incendio nel rifugio di Campo Imperatore

Sono ancora sul posto i vigili Del Fuoco dell’Aquila, intervenuti nella notte per spegnere le fiamme divampate all’improvviso nella struttura montana. Di preciso in località Madonnina Fonte Vetica, nel Comune di Castel del Monte. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Accertato però che le fiamme sono partite dalla cucina e si sono rapidamente propagate ai piani superiori. Favorite dal notevole quantitativo di arredi e parti di costruzione di legno.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.