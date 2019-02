SAN PIETRO VERNOTICO (BRINDISI) – Il recupero di due cagnolini da parte dei Vigili del fuoco. I due animali erano all’interno di un pozzetto di acque reflue ubicato in un terreno adiacente la sede stradale in contrada Fauso a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

La segnalazione è stata fatta da un passante attirato dai gemiti dei due animaletti. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato del Vigili del fuoco.