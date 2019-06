ROMA – L’Arma dei Carabinieri, in occasione del 205esimo Anniversario dalla sua fondazione, promuove la campagna di comunicazione #possiamoaiutarvi per far conoscere ai cittadini i suoi Reparti speciali.

Si tratta di reparti altamente specializzati e in possesso di una professionalità altamente qualificata. Questi reparti sono in grado di operare in situazione articolate e complesse. La campagna è strutturata in quattro spot e vede i militari dell’Arma appartenenti ai diversi Reparti durante l’espletamento delle quotidiane attività.

Fonte: Carabinieri