Cateno De Luca, il sindaco di Messina che fa le pernacchie al governatore Musumeci VIDEO

Pernacchie per il governatore della Sicilia Nello Musumeci, questo lo “spettacolo” del sindaco di Messina Cateno De Luca. Il sindaco infatti in una diretta Facebook attacca il presidente della Regione Sicilia sull’ultima ordinanza anti-Covid.

“Pernacchie per Musumeci per la sua zona rossa farlocca! A Messina, per far rientrare il danno causato dal manager dell’ASP uomo di fiducia di Razza e Musumeci, dobbiamo chiudere tutto per almeno una settimana per cercare di rientrare nei parametri medi nazionali di diffusione del Covid”, dice il sindaco di Messina Cateno De Luca.

Cateno De Luca e il Covid a Messina

“A Messina nei primi 15 giorni di gennaio ci sono stati 70 deceduti, e nell’ultimo mese si sono registrati 14 mila positivi. Si tratta di un bollettino di guerra. Bisogna adottare misure più rigorose rispetto all’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci e quindi nella mia che entra in vigore da lunedì ho previsto maggiori chiusure”. Lo dice ancora il sindaco di Messina Cateno De Luca.

“Dal 18 al 28 gennaio – aggiunge De Luca – sarebbe paradossale non chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Questa la grande differenza tra la mia ordinanza e quello di Musumeci, Chiusi da mercoledì a Messina anche i barbieri e parrucchieri. Chiedo ai cittadini di essere comprensivi, rigorosi e seri vista la situazione attuale della diffusione della pandemia”. (Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).