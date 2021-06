Chiara Ferragni, secondo i complottisti non si è vaccinata. Lei è costretta a rispondergli con un video

Chiara Ferragni si è vaccinata contro il Covid. Dopo l’iniezione ha realizzato un video in cui spiega di sentirsi “completamente normale dopo il vaccino” volendo così rassicurare nelle storie Instagram i follower che le hanno chiesto notizie sui sintomi post vaccino anti-Covid.

Chiara Ferragni vaccinata a Milano

L’imprenditrice-influencer ha ricevuto la prima dose di vaccino a Milano nei giorni scorsi. Ha pubblicato un post per immortalare il momento, lanciando un messaggio rivolto soprattutto ai giovani: “Sono super felice perché mi sembra di vedere una luce alla fine del tunnel. Mi raccomando, vaccinatevi tutti: è l’unico modo per uscire da questo incubo” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).

Chiara Ferragni vaccinata, i commenti dei follower

Sotto il post in molti hanno approvato il suo gesto. Qualcuno però l’ha accusata di fare propaganda. Tra questi c’è chi sostiene che non si sia vaccinata per davvero: “Mi fa ridere che i complottisti abbiano pensato che abbia finto di fare il vaccino, perché sembrava che avessi fotografato il braccio diverso con il cerotto”, spiega Ferragni rispondendo alle polemiche.

Ferragni ai complottisti: “State fuori”

Che poi aggiunge: “Primo state fuori. Secondo lho fatto sul braccio sinistro semplicemnte che la telecamera quando la uso frontale inverte l’immagine, quello senza il tatuaggio dei leoni”.