Claudio Borghi contro Conte: “Ve ne andrete come chi ha occupato una casa e defecato per terra” VIDEO

Il video del durissimo intervento del deputato della Lega Claudio Borghi che si è rivolto direttamente a Giuseppe Conte intervenendo in aula alla Camera dopo l’intervento del premier. “Presidente, lei se ne andrà quando la montagna di guano che è stata accumulata sotto il tappeto sarà così enorme da non poter essere più nascosta. Ve ne andrete come chi lascia la casa dopo averla occupata: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo aver defecato al centro della stanza”.

L’intervento di Claudio Borghi contro Giuseppe Conte alla Camera

“I risultati del suo governo sono qui e sono i morti di persone e morti di impresa. Noi siamo primi al mondo per morti per milioni di persone, ma allora di cosa ci vantiamo?” ha detto il deputato leghista Claudio Borghi nell’intervento in Aula, dopo le comunicazioni del premier Conte alla Camera e sul Recovery Plan ha aggiunto: “Quanti soldi abbiamo preso adesso per il Recovery plan? Quanto è arrivato nella nostra economia? Zero. In realtà con il prossimo scostamento di bilancio sono 150 i miliardi autorizzati, senza bisogno di nessun Recovery”.

E ha proseguito: “Lei se ne andrà quando si sarà reso conto che la montagna di guano accumulata sarà così enorme da non potersi nascondere e allora ve ne andrete come chi lascia la casa occupata dopo aver distrutto e aver defecato nel centro della stanza”, interrotto a questo punto dal presidente della Camera, Fico che gli ha chiesto di moderare i toni. Quindi ha concluso: “Lei non ha la fiducia degli italiani, da parte nostra ha solo compassione per quello che sta facendo”. (fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)