Conte, l’ex studentessa e il selfie con avances. Ma lui: “Manteniamo le distanze”. Quando mancano pochi passi alla sede del Governo, si avvicina una avvenente ragazza.

Conte incontra una sua ex studentessa in strada. Lei è senza mascherina, prendisole giallo, cappello a larghe tese, stile Vacanze Romane. Si tratta di Alessandra Cantini,

“Ho sostenuto l’esame di diritto privato con lei a Firenze”, dice al presidente del consiglio.

Ma la giovane, evidentemente, non è più così interessata agli studi giuridici.

“Dovrei togliermi mutande e reggiseno per fare foto di questo tipo. Facciamoci un selfie”, dice e si stringe al premier.

Conte non lascia passare che una frazione di secondo, quindi ristabilisce il distacco. “Manteniamo la distanza”.

Conte, bagno di folla a Roma

Bagno di folla in strada a Roma per Conte. Il racconto è dell’agenzia Dire. Un bambino gli chiede se riuscirà a far funzionare le cose.

“Se corriamo ce la faremo. E ore ci mettiamo a correre”, dice il premier.

“Vengo da Lucera. Mia moglie è di Volturara”, dice un compaesano di Conte in gita a Roma con il figlio. Per lui un abbraccio di gomito.

Su via del Corso le commesse di un negozio di abbigliamento insistono:

“Presidente, le vogliamo regalare una camicia”, dicono. Conte si arrabbia: “Ma come regalare? Voi dovete ven-de-re. Anzi vengo io a comprare”.

La cortesia delle lavoratrici è però incontenibile. Il premier deve accettare una borsa in tela.

Alessandra Cantini, chi è

Alessandra Cantini è nota per essersi tolta le mutandine da Chiambretti. Sempre l’agenzia Dire racconta come si presenta:

“Dott.ssa e artista, protettrice e musa dell’uomo. Niente mutandine, niente hipocrisy, nessuna codardia. Pornopolitica, Venusiana”.

Per lei po**o e politica sono il connubio perfetto come ha detto in un’intervista a Panorama. La giovane parla sei lingue e ha due lauree.

Difende i maschi, non condivide la campagna Me too, ed in politica è stata candidata con Forza Italia. Oltre a quello con Conte ha infatti all’attivo anche un selfie con Silvio Berlusconi (fonte: Ansa, Dire, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).