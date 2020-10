Conte: “Il Covid non è sconfitto, non dobbiamo disperdere sacrifici” VIDEO

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Assisi dove ha partecipato alle celebrazioni di San Francesco, Patrono d’Italia, ha parlato della delicata situazione che sta vivendo il Paese.

“Il nemico non è ancora sconfitto ma siamo consci di non poter disperdere i risultati raggiunti a prezzo di molti sacrifici. Tuttavia siamo chiamati a volgere lo sguardo al futuro abbracciando con fiducia una prospettiva di rinascita verso un modello di sviluppo più equo, solidale, attento all’ambiente e orientato al pieno sviluppo della persona”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo discorso in occasione delle celebrazioni di San Francesco, ad Assisi. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)