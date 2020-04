ROMA – Il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi spiega che “sono allo studio interventi” sulle imprese e sulle partita Iva.

“L’Italia non riparte se non ripartono l’imprese. Per chi ha avuto già il bonus da 600 euro stiamo sperimentando la possibilità di un rinnovo automatico” (anche se, come annunciato più volte, il bonus dovrebbe arrivare a 700-800 euro ndr).

“Nel prossimo decreto ci saranno più aiuti alle imprese, l’obiettivo non è avere più sussidiati ma più occupati”.

In mattinata, il vice ministro dello sviluppo Stefano Buffagni, a “Notizie Oggi” su Canale Italia 83 aveva spiegato: “Per le partite Iva c’è la parte di fondo perduto, che lo scorso mese è stata di 600 euro e questa volta dovrebbe essere aumentata a 700-800″.

“Si stanno cercando le risorse ad hoc per ripartirle al meglio, garantendo però questa volta nella seconda tornata che si vadano a garantire queste risorse a quelli meno ricchi”.

“Chi ha una dichiarazione dei redditi molto alta non credo che ne abbia totalmente bisogno nel breve” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).