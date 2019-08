ROMA – “Il Governo durerà 5 anni”. Questo mantra è stato ripetuto decine di volte dai tre “leader” di Governo: il premier Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini.

Agenzia Vista ha realizzato un video in cui si vedono diversi spezzoni di interventi dei tre leader che ripetevano in diverse occasioni che questo governo durerà ciqnue anni. Così però non è stato: Salvini ha presentato ufficialmente una mozione di sfiducia nei confronti di Conte al Senato. La crisi è avviata e le elezioni ad ottobre sono a questo punto molto probabili.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev