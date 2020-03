Coronavirus, Alberto Angela: “Aiutiamo gli infermieri-eroi, #iorestoacasa” VIDEO

ROMA – Anche Alberto Angela torna a farsi sentire sull’emergenza coronavirus con un appello video che si unisce a tutti gli altri arrivati nelle ultime ore per la campagna social #iorestoacasa.

Alberto Angela ringraziava tutti coloro impegnati in prima linea nella lotta al contagio, in primis gli “infermieri-eroi”. Il conduttore ha diffuso un video in cui invita la popolazione a non uscire di casa.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev

Il video appello segue quello realizzato da altri vip come Fiorello, Amadeus, Emma Marrone, Chiara Ferragni. Quest’ultima ha lanciato una raccolta fondi insieme al marito Fedez per aiutare la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano messa a dura prova per via dell’emergenza coronavirus, ed ha raggiunto i 3 milioni di euro in 24 ore.

In tanti, in queste ore, i vip che hanno rilanciato e hanno partecipato all’iniziativa. L’elenco è davvero lungo: Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti, Paulo Dybala, Emma, Arisa, Alessandra Amoroso, Mahmood, Diodato a Tomaso Trussardi, Alberto Cerri, Belen Rodriguez, Laura Chiatti, Fiammetta Cicogna e anche Dualipa.

“In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario – si legge nell’appello della Ferragni – possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.

Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

– Ventilatori

– Dispositivi di ventilazione non invasiva

– Monitoraggio emodinamico

– Monitor

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

Siamo in stretto contatto con i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva”.

Questo il link per aderire all’iniziativa.