Coronavirus, appello Fiorello: “Fai come me, resta a casa”

ROMA – Fiorello lancia l’appello ai suoi fan su come evitare il contagio da Coronavirus: “C’è del casismo intorno a me... fai come me: resta a casa”, ironizza Fiorello in un video postato dal divano rosso. Fiorello prosegue: “Giocate a Monopoli, passate del tempo con i vostri genitori, fate come me, state a casa!”

Oltre a Fiorello, sono tanti i vip che lanciano lo stesso messaggio. “Dovete stare a casa”, scrive Jovanotti sui social postando l’emoticon delle mani giunte in segno di preghiera.

“#ioresto a casa invito tutti a rimanerci finché dura questa emergenza. Questo è il mio studio. Aspetto i vostri consigli. Cosa devo leggere o rileggere? Che film o serie devo vedere? Che musica devo ascoltare?”, chiede su Instagram il premio Oscar Paolo Sorrentino. Giuliano Sangiorgi compone alla chitarra e affida ai social l’instant song ‘Restiamo a casa’.

Sono tanti, da Ligabue (“La cosa è seria, ragazzi. Aiutiamoli(ci) a contenere il contagio”) ad Amadeus (“È importante per il bene di noi tutti… #iorestoacasa #coronavirus #seguiamoleregole”), da Maria Grazia Cucinotta a Francesca Archibugi, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro, Enrico Lucci, Antonella Clerici, i Pinguini Tattici Nucleari, Barbara Foria gli artisti che stanno aderendo in queste ore alla campagna #iorestoacasa, nata spontaneamente sulla rete e rilanciata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che invita a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev