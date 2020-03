ROMA – L’emergenza coronavirus e le direttive imposte dal Governo hanno limitato gli spostamenti degli italiani. Per le autostrade solamente camion e nessuna macchina. Ecco le immagini girate in autostrada da un camionista.

Intanto Autovie Venete che gestisce parte delle strade in regione, ha chiesto che funzionino solo le casse automatiche ai caselli con la presenza di esattore disponibile solo “in casi di criticità”. E’ questa una delle misure messe in atto dalla Concessionaria, per “un’azione di prevenzione efficace” contro la diffusione del coronavirus.

Le aree di servizio adottano un orario di apertura ridotto, che parte dalle 6 e finisce alle 18. “Aperti gli impianti di erogazione del carburante” aggiunge l’azienda nella nota. Autovie Venete aggiunge ancora che nelle ultime due settimane sono diminuiti i transiti lungo la rete autostradale tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Tra il 24 febbraio e il primo marzo è stato registrato un calo di circa il 20%: i transiti sono infatti passati dagli 851.482 del 2019 ai 671.704. Nella settimana compresa fra il 2 e l’8 marzo, osserva Autovie, “c’è stato un ulteriore calo e i transiti registrati sono stati 647.841 a fronte degli 837.482 dello stesso periodo 2019”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev