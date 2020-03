Coronavirus. Belen, Laura Chiatti, Heather Parisi: i vip con la mascherina

ROMA – Coronavirus. Belen, Laura Chiatti, Heather Parisi, tutti i vip con la mascherina. La diffusione del coronavirus non rende immuni i vip dal timore di essere contagiati. Belen Rodriguez, Laura Chiatti, Heather Parisi e Cristiano Malgioglio, ecco tutte le foto e i video che hanno postato sui social i vip mentre indossano la mascherina.

Quarantena in Cina per chi arriva dall’Italia.

Tutti coloro in arrivo a Pechino da Paesi esposti al contagio del nuovo coronavirus – Corea del Sud, Giappone, Iran e Italia – dovranno rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni. E’ quanto ha annunciato il vice segretario generale del governo municipale della capitale, Chen Bei. La misura coinvolge sia i cittadini cinesi sia gli stranieri. In mancanza di una dimora a Pechino, l’auto-isolamento sarà osservato in un hotel designato.

I 7 cinesi contagiati lavorano nel ristorante di Bergamo

I sette nuovi casi sono stati riportati tutti nella città di Lishui, nella contea di Qingtian, portando il totale dei contagi nello Zhejiang a 1.213. Il governo di Qingtian ha spiegato sul suo account WeChat che i sette lavoravano nello stesso ristorante di Bergamo della donna di 31 anni, la prima contagiata certa. La scorsa settimana, sei di loro hanno viaggiato da Milano a Shanghai in aereo con scalo a Mosca, mentre la settima è arrivata a Shanghai facendo uno scalo in Germania. Tutti sono risultati positivi ai test lunedì, non appena arrivati a Qingtian e nessuno di loro si era recato a Wuhan o in regioni cinesi a rischio. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).