ROMA – Bono Vox debutta nel giorno di San Patrizio con un brano inedito sul profilo Instagram degli U2, suonato voce e chitarra dalla sua casa di Dublino, e lo dedica all’Italia e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea a lottare contro l’epidemia del coronavirus.

Accanto al video in cui esegue il brano, il cui titolo potrebbe essere “Let Your Love Be Known” (come il verso che chiude la canzone), Bono ha scritto poche e sentite parole che iniziano proprio con una dedica al nostro Paese: “Per gli italiani che l’hanno ispirato … per gli irlandesi … per tutti quelli che in questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare. Per i dottori, le infermiere, i caregiver in prima linea, è per voi che stiamo cantando” (il video in fondo all’articolo).

Coronavirus, in Irlanda St.Patrick’s Day è stata virtuale.

Il 17 marzo è St. Patrick’s Day, il santo patrono d’Irlanda. E’ una delle ricorrenze più amate e celebrate in tutto il mondo che ha sconfinato i confini dell’isola. Nel 2020 capita in piena pandemia Covid-19 e dunque ogni evento ufficiale è stato cancellato: “A causa della natura e delle dimensioni uniche delle festività del giorno di San Patrizio, in termini di dimensioni, della riunione di massa di viaggiatori locali e internazionali e della continua progressione della trasmissione della comunità in alcuni paesi europei, insieme all’emergere di un piccolo numero di in caso di trasmissione locale in Irlanda, il governo ha deciso che le parate del giorno di San Patrizio, inclusa la parata di Dublino, non procederanno”, ha dichiarato nei giorni scorsi il Governo in una nota.

Piuttosto si è festeggiato su Facebook, spostando sui social. Gli irlandesi hanno organizzato una parata virtuale, ognuno a casa propria, da condividere su Facebook, Instagram e Twitter con gli hashtag #StPatricksDayTogether e #virtualparade2020. Vestiti con il colore nazione, il verde e con il boccale di birra in mano.

Fonte: Ansa, AdnKronos, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev