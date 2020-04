Coronavirus, il brindisi si fa avvicinando i calici dai balconi

ROMA – Un gruppo di condomini non ha resistito ed ha brindato dalle proprie finestre riuscendo a rispettare le distanze di sicurezza.

E’ accaduto a Bella in Basilicata: promotore dell’idea è stato Vito Travertino: per allungare il calice, i condimini hanno usato una specie di canna e una molletta utile a tenere fermo il calice.

Il filmato è diventato da subito virale incassando milioni di visualizzazioni. “Social distancing – italian style ” scrive Mike, un utente americano su Twitter che ha rilanciato il video, superando in questo caso le 200mila visualizzazioni.

Per esorcizzare l’isolamento casalingo dovuto al coronavirus, a Napoli si gioca invece a tombola nel condominio. In un video pubblicato lo scorso 23 marzo, si vedono alcune persone ch a tombola e giocano dai rispettivi balconi. Un uomo tiene il megafono in mano: si tratta di colui che tiene il banco.

In Basilicata inatno, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria non si registrano nuovi contagi da coronavirus. Infatti, gli ultimi 214 tamponi eseguiti in regione hanno dati tutti esito negativo. In totale, in Basilicata vi sono oggi 265 contagiati da covid-19 (fonte: Ansa, Repubblica, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).