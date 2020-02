MILANO – Nelle farmacie di via Paolo Sarpi a Milano, sede della numerosa comunità cinese che vive a Milano, a causa della paura da contagio coronavirus, le mascherine vanno a ruba e vengono vendute a prezzi fino a dieci volte superiori.

La zona è nota come la Chinatown del capoluogo lombardo: Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev ha intervistato un farmacista che racconta l’aumento vertiginoso dei prezzi avvenuto proprio in queste ore. Lo stesso farmacista ricorda quali sono le modalità per impedire che il virus si propaghi. Oltre al lavarsi le mani, evitare che oltre al virus si sviluppino altre patologie collegate, lo stesso rischio che si corre nel caso in cui si venga attaccati anche da altri coronavirus per cui ad oggi esiste il vaccino.

La Procura di Milano ha intanto aperto un fascicolo con l’ipotesi di “manovre speculative” su generi di prima necessità in relazione alle vendite a prezzi ‘folli’, in particolare su piattaforme online, di gel disinfettanti e mascherine in questi giorni di emergenza Coronavirus. Il fascicolo al momento è a carico di ignoti ed è coordinato dagli aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco e la Gdf effettuerà un primo monitoraggio per gli accertamenti.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev