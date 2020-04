ROMA – Umberto e Maria sono sposati da 56 anni. La coppia è ricoverata nel reparto Covid bassa intensità dell’ospedale Amedeo di Savoia di Vische in provinvia di Torino. Gli infermieri e i medici dell’ospedale hanno organizzato una festa a sorpresa per il loro anniversario di matrimonio.

Il video è stato pubblicato su Facebook e ripreso dall’Agenzia Vista.

“Tanta umanità, grazie a tutti”. Con queste parole, Maria e Umberto hanno ringraziato gli organizzatori della festa per il loro anniversario di matrimonio passato in corsia. Hanno entrambi il coronavirus e sono entrambi ricoverato all’Amedeo di Savoia-Biraghi.

Lo scorso 5 aprile scorso era la data del loro anniversario di matrimonio, un giorno importante. Per questa ragione, i medici dell’ospedale hanno deciso di fare loro una sorpresa organizzando una piccola festicciola in corsia, che si è svolta in totale sicurezza. “Una cosa così non me la sarei mai aspettata”, ha dichiarato Umberto, “si vede che c’è ancora tanta umanità. Questo è stato il più bell’anniversario passato insieme. Grazie a tutti per questo regalo, il più bello della mia vita, anche in un momento brutto come questo” (fonte Today, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).