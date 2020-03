Coronavirus, Cristiano Ronaldo insegna ai figli come disinfettare le mani

ROMA – Cristiano Ronaldo sta passando il suo periodo di isolamento a Madeira, dove è in compagnia di Georgina e dei figli. Qui, Cristiano Ronaldo posta su Twitter un video in cui insegna ai figli come disinfettare le mani.

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus.

Al di là dell’emergenza coronavirus che ha costretto il calcio a fermarsi, tra gli addetti ai lavori gira una voce insistente: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus in estate, per cominciare a 35 anni quella che potrebbe essere la sua ultima sfida: giocare nel Paris Saint-Germain.

Al momento, la voce non trova conferme nell’ambiente Juventus che replica dicendo che Ronaldo, con il presidente Agnelli ha un rapporto di stima e rispetto. Il calciatore portoghese non starebbe trattando con il Psg e non avrebbe espresso nessun malumore e soprattutto nessuna volontà di cambiare aria. L’idea è quella di rispettare il contratto, in scadenza nel 2022.

Fonte: Calciomercato.com, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev