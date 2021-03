Coronavirus, De Luca: “La Campania è ormai in zona rossa. E’ arrivata la terza ondata” VIDEO

“Siamo – ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook – ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. E’ evidente che bisogna prendere misure eccezionali”.

“Come è del tutto evidente – le sue parole – siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la Campania, da oltre una settimana registriamo sui 2500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile”.

Coronavirus, De Luca: “Livelli di contagio enormi nelle scuole”

“Siamo di fronte ad una variante di estrema pericolosità. Si sono registrati nei nostri territori livelli di contagio enormi nel mondo della scuola”.

“La prima ragione dell’esplosione è questa, – spiega – vi è una diffusione generalizzata di varianti Covid in tutta Italia e come era ampiamente prevedibile. La Campania è tra le regioni più esposte perché siamo la regione a più alta densità abitativa. La seconda ragione sono i comportamenti scorretti”.

De Luca: “Sindaci di alcune grandi città non hanno fatto nulla”

Torna a parlare di “assenza di controlli” il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. E punta il dito contro alcuni sindaci. “Ci sono sindaci di grandi città che non hanno fatto niente, niente- ha detto in diretta Fb – anzi fino a qualche giorno fa incentivavano aperture serali senza esercitare alcuna forma di controllo”. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)