Coronavirus, i droni con la voce del sindaco di Messina Cateno De Luca: : “Dove c*** andate? Tornate a casa”

MESSINA – Controlli con i droni del sindaco di Messina Cateno De Luca, per spaventare chi viola le restrizioni della quarantena uscendo di casa.

Il primo cittadino ha deciso di monitorare personalmente che vengano rispettate le misure facendo in modo che dai droni si possa sentire la sua voce mentre sgrida i furbetti: “Dove c*** andate? Vi mando a casa a calci in c***”

Nelle scorse ore, per monitorare gli spostamenti dei cittadini, molti Comuni hanno cominciato ad impiegare i droni dopo il via libera dall’Enac, l’Ente dell’aviazione civile.

L’Enac ha autorizzato all’uso in deroga dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale “nell’ottica di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica coronavirus”. Lo prevede una nota inviata ai ministeri dell’Interno, dei Trasporti e della Giustizia, allo Stato Maggiore dell’Aeronautica, all’Enav, all’Associazione nazionale dei comuni italiani e ai Comandi delle Polizie locali.

I droni, almeno per il momento, potranno essere usati fino al 3 aprile 2020. La nota spiega che “considerate le esigenze manifestate da numerosi Comandi di Polizie locali”, si dispone che “le operazioni condotte con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, nella disponibilità dei Comandi di Polizia locale ed impiegati per le attività di monitoraggio” in questione, “potranno essere condotte in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione” fissate dall’articolo 8 del Regolamento Enac “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” edizione 3 dell’11 novembre 2019″.

Fonte: Repubblica, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev