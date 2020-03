Coronavirus, al flashmob suonano “Grazie Roma”: tifoso laziale minaccia condomini con mazza

ROMA – Un tifoso della Lazio non gradisce l’inno dei giallorossi “Grazie Roma” trasmesso da un balcone durante il flashmob indetto conto l’isolamento da coronavirus.

L’uomo scende in strada con una mazza da basbell in mano e comincia a minacciare i condomini “A me**de, leva sta me**a, sti***zi chi sei” urla l’uomo ai condomini. Poi aggiuge: “Si volgiono sentire importanti perché non contate un ca**o” aggiunge ancora. La reazione è davvero scomposta.

Le note di “Grazie Roma” a tutto volume erano suonate anche durante un flashmob andato in scena venerdì scorso tra i palazzi di largo Antonio Beltramelli in zona Portonaccio.

Il video era stato girato da uno dei condomini. In questo caso però, nessuna reazione scomposta da parte di qualche condomine. In questo caso, in molti si erano affacciato con la sciarpa e la bandiera dalla finestra ed avevano scandito le parole dell’inno romanista. Così per qualche minuto la Curva Sud era traslocata simbolicamente in questo quartiere della Capitale, come a voler sperare di poter tornare quanto prima a cantare tutti allo stadio.

Fonte: Il Tempo, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev