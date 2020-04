Coronavirus, Fontana spiega le 4 D per la riapertura: “E’ la via lombarda alla libertà”

MILANO – Il presidente della Regione Lombardia Atilio Fontana su Facebook: “Abbiamo lanciato la via lombarda per la libertà, un programma per riaprire le attività dal 4 maggio. Si tratta di adeguarsi alla “nuova normalità” che passa dalle quattro D.

Distanza (almeno un metro di sicurezza tra le persone); Dispositivi (obbligo di utilizzare le protezione per tutti); Digitalizzazione (Smart working obbligatorio per tutti coloro che possono); Diagnosi (Test sierologici, grazie alla ricerca del San Matteo di Pavia).

Tutto ciò accompagnato da un piano di ripartenza per piccole e medie imprese. Già dai prossimi giorni saremo in grado di garantire i primi assegni di cassa integrazione a fino un milione di lombardi e saranno destinati 80 milioni per dare un riconoscimento economico a medici e infermieri. La Lombardia parla con i fatti”. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)