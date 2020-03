ROMA – In un supermercato di Parigi è esplosa la corsa per accaparrarsi l’ultimo barattolo di nutella. Nonostante l’emergenza coronavirus, le persone si accalcano per prendere un barattolo. Anche in Francia l’epidemia sta crescendo in maniera molto forte.

Stando ai dati di giovedì 19 marzo, sono 1.861 i nuovi casi di nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.995 contagiati dall’inizio dell’epidemia. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. Si contano nell’ultima giornata 108 decessi, per un totale di 372 morti.

Visti questi dati, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha riunito presso l’Eliseo un Consiglio di Difesa, con i principali ministri del Governo e i rappresentanti del Comitato scientifico che affianca l’esecutivo nelle scelte sulla crisi del coronavirus.

All’ordine del giorno, secondo quanto si apprende, un esame della situazione e un bilancio dell’andamento dei provvedimenti restrittivi del Governo, ma soprattutto una decisione sulla proroga del periodo di confinamento oltre la data del 31 marzo. La portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, ha confermato ai microfoni di Bfm Tv quanto anticipato dallo stesso Macron: una proroga, ha detto, è “abbastanza probabile”. Esclusa, “per il momento”, l’instaurazione di una misura di “coprifuoco”. “Abbiamo un periodo di incubazione del virus di 14 giorni al massimo e sappiamo che a partire da quel momento, quando vediamo quello che è successo in altri Paesi, comincia a rallentare il numero di nuovi casi”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev