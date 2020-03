ROMA – George, Charlotte e il piccolo Louis applaudono nel giardino di Kensington Palace ai medici, volontari e infermieri in prima linea contro l’emergenza da coronavirus. Il gesto visto probabilmente dai tre principini come un gioco, serve a dimostrare la vicinanza della Monarchia ai sudditi proprio ora che anche il principe Carlo, l’erede al trono nonché nonno dei tre figli di William e Kate, è risultato positivo al Covid-19.

I tre principini vengono ripresi in giardino con abiti semplici, con i jeans e le magliette. Il piccolo Louis è in mezzo a George e Charlotte: i tre sorridono e applaudono. Non ci sono Kate e William che, in questo momento particolare per la Corona britannica, sono i reggenti.

La regina Elisabetta è infatti isolata nel castello di Westminster con il principe Filippo. E il principe Carlo (contagiato) è in quarantena a Balmoral in Scozia con la moglie Camilla. Clarence House nel profilo Instagram ringrazia tutte le persone che hanno voluto mandare gli auguri di pronta guarigione all’erede al trono.

Fonte: Io Donna, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev