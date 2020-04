ROMA – “Dedicato a tutti i colleghi che stanno per iniziare e a quelli che stanno per finire, a chi si sta bardando tra mille pensieri, a chi si sta togliendo la mascherina maledetta… e come dice il Blasco: domani arriverà lo stesso anche se questa notte un senso non ce l’ha”.

E’ il messaggio speciale che Mirko, un infermiere dell’ospedale di Rivoli in provincia di Torino, abbina al video che mostra la sua preparazione in vista del turno del reparto Covid. Le immagini, che scorrono sulle note di Vasco Rossi, vengono condivise da migliaia di utenti e commentate da tante persone. “Grazie” è la parola che ricorre.

Nei giorni scorsi, l’Ospedale San Martino di Genova ha realizzato un video che mostra come si propaga il virus. Nel breve filmato esemplificativo, il dottor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive e tropicali dell’ospedale ligure e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva, spiega concretamente, grazie all’aiuto di alcune operatrici sanitarie, come il virus può facilmente passare da una persona ad un’altra senza che nessuno se ne renda conto.

Basta un colpo di tosse o uno starnuto di una persona infetta, anche asintomatica, poi una stretta di mano, una telefonata, il contatto con una panchina, un ascensore, un interruttore, ed il virus si propaga (fonte: AdnKronos, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).