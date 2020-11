Coronavirus, Locatelli (Css): “A Natale impensabili feste, non vanificare sforzi” VIDEO

Il Natale 2020 ai tempi del Covid va festeggiato con restrizioni. Non un Natale in lockdown, ma con misure.

“Non possiamo pensare che Natale faccia eccezione, ovviamente l’auspicio è di arrivarci con l’Rt piu basso possibile ma non possiamo poi pensare di fare eccezioni in quel periodo dando luogo ai festeggiamenti cui eravamo abituati. Andranno tenute presenti tutte le misure per non vanificare gli sforzi che stiamo facendo e faremo fino al periodo natalizio”. lo ha detto il presidente del Css Franco Locatelli alla conferenza stampa al ministero della salute. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)