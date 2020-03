ROMA – In questi tempi di coronavirus la carta igienica è diventata un bene di lusso? Sembrerebbe di sì visto quello che accade all’Eltham Terrace Club di Londra. Qui, in cinque sono stati ripresi mentre giocano a poker usando rotoli di carta igienica al posto delle fiches.

Il video postato su Facebook e ripreso dall’Agenzia Vista, probabilmente è stato girato quando l’emergenza coronavirus non aveva portato, la Gran Bretagna, alla chiusura totale di tutte le attività non essenziali. E a Londra, evidentemente, non si è persa ancora l’ironia. I cinque rischiano però davvero tanto a stare così a contatto toccando con mani diverse le carte e i rotoli.

Anche in Gran Bretagna, come già accaduto in altri paesi, l’arrivo dell’epidemia da coronavirus ha scatenato un accaparramento alla carta igienica. Nelle scorse settimane, un 56enne è stato “rapinato” pochi istanti dopo aver comprato due dei pochi pacchi rimasti da Savers un negozio londinese. L’uomo stava uscendo dal discount quando una persona è arrivata alle sue spalle rubando al volo una delle confezioni di carta igienica.

All’esterno di Savers, scrive il Mirror, intorno al 17 marzo c’era una lunghissima fila di persone. Alcune hanno perso la testa e cercato di accaparrarsi 18 rotoli della preziosa carta che ormai sembra valere oro.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev