ROMA – A causa dell’infezione da coronavirus, una donna epilettica di Napoli è morta in casa. Teresa Franzese, 47 anni, è deceduta nella sua abitazione. A darne notizia è stato il fratello Luca attraverso un video pubblicato su Facebook. L’uomo aveva denunciato il ritardo delle istituzioni mostrando il cadavere ancora nel letto 24 ore dopo la morte.

Il video che annunciava quanto accaduto era stato pubblicato dal fratello Luca: “Ieri è deceduta mia sorella, probabilmente per il virus del Covid-19. Sto aspettando risposte dalle istituzioni da ieri sera (domenica 8 marzo ndr), nessuno si è fatto avanti” dice l’uomo che spiega che la sorella è morta da quasi un giorno ma nessuno ha saputo dare indicazioni riguardo cosa fare.

Inoltre le pompe funebri hanno fatto sapere che non sarebbero intervenute fino a che non fosse stato eseguito il tampone per il coronavirus. Cosa che però, al momento in cui Franzese ha pubblicato l’appello su Facebook, non era ancora stata fatta.

In un secondo video visibile qui di seguito, Franzese ha annunciato che il tampone, che lui stesso aveva chiesto di effettuare sulla sorella, è risultato positivo e che lui si sarebbe messo in autoquarantena.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev