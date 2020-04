MILANO – “Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati covid”.

Lo scrive su facebook l’ospedale Niguarda di Milano, postando un video dove esplode la gioia “di chi, negli ultimi 50 giorni, ha lavorato in questo reparto con tantissima dedizione, professionalità, responsabilità e sensibilità”.

“E’ un piccolo passo, ma importantissimo. L’emergenza non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Ma una prima buona notizia – notano i sanitari – c’è”. Nel reparto di intensiva oggi chiuso c’erano “27 posti letto che fino a pochi giorni fa avevano accolto pazienti in condizioni gravissime a causa del virus, sono ormai vuoti. Adesso il reparto verrà riorganizzato e sanificato per poter ripartire!” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).