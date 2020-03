Coronavirus Napoli, al Rione Pignasecca troppa gente in strada

NAPOLI – Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli condivide su Facebook un video girato a Napoli da un cittadino e denuncia: “La Pignasecca continua ad essere affollata di persone. Non c’è niente da fare, non si riesce a capire l’importanza di non uscire in questo periodo di emergenza sanitaria. Servirà l’esercito per far rispettare le regole a certe persone.

Il video è stato girato da Paolo Moccia mentre era alla guida dello scooter commettendo una miriade di infrazioni ma che ha documentato purtroppo la situazione insostenibile”.

E la Polizia, dopo la segnalazione, si è recata nel Rione napoletano per controllare ed informare i residenti. Alla Pignasecca si sono presentati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati di zona.

I poliziotti hanno informato i residenti sulla necessità di scaglionare gli orari di uscita per fare la spesa ed hanno verificato che negli esercizi commerciali, venisse rispettata la distanza di sicurezza fra i clienti per evitare pericolosi assembramenti. L’ invito rivolto ai cittadini è quello di ridurre le uscite ai casi di necessità e di osservare con rigore le raccomandazioni per evitare il contagio.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev